I carabinieri della stazione di Gergei hanno denunciato due giovani del posto per disturbo del riposo delle persone. Gli elementi di prova raccolti dai militari hanno consentito, infatti, di identificare i due quali conducenti delle auto che all’alba del 15 agosto avevano eseguito pericolose manovre all’interno di una piazza del paese svegliando i residenti della zona per i forti rumori provocati dallo slittamento degli pneumatici sulla pavimentazione.

Nell’ambito dell’attività preventiva a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica svolta a largo raggio sui territori del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, i Carabinieri della Compagnia di Isili, articolata in undici Comandi Stazione e un Nucleo Operativo Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari due persone trovate in possesso negli abitati di Villanova Tulo e Nurri di un coltello a serramanico senza giustificato motivo. Nel corso di controlli alla circolazione stradale, veniva altresì contestata anche la detenzione di stupefacente per uso personale ad un giovane di Villanova Tulo. Lo stesso sarà segnalato alla Prefettura.

