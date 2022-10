Ottantotto milioni di euro per il completamento della diga di Monte Nieddu, in corso di costruzione nel comune di Sarroch.

Composta da tre infrastrutture - la diga sul rio Monti Nieddu, la traversa di Medau Aingiu sul rio Is Canargius e la galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu e Is Canargius - rappresenta un'opera strategica con un volume utile di regolazione pari a 35,4 milioni di mc, di cui 9,6 milioni di mc per l'uso potabile e 25,8 milioni di mc per l'irrigazione.

La Giunta nel corso dell'ultima seduta, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per acquisire il finanziamento integrativo pari a 88.599.000 (rimodulazione risorse FSC) e portare così a compimento l'opera che fa parte del sistema idrico multisettoriale regionale.

"Grazie all'accordo firmato con il Ministero – ha spiegato l’assessore Salaris – mettiamo in salvo i finanziamenti che altrimenti rischiavano di andare perduti e diamo copertura a un'opera, oggi commissariata insieme ad altre otto dighe, che riteniamo strategica".

Gli 88 milioni di euro si aggiungono, in qualità di risorse finanziarie aggiuntive, alla disponibilità attuale di 83.216.639.

Il servizio opere idriche ed idrogeologiche dell'assessorato ai Lavori pubblici provvederà ora a stipulare con il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, tutti gli adempimenti di competenza necessari all'attuazione dell'intervento.



