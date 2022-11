Stilata nel 1996, non risponde più alla realtà. Per questo il Comune di Quartu ha deciso di azzerare la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari. Dichiarata “desueta”, sarà sostituita con la nuova che uscirà fuori dal bando che il dirigente del settore Politiche sociali dovrà predisporre su mandato della giunta guidata dal sindaco Graziano Milia.

L’ultimo risale a 26 anni fa e l’elenco che ne era scaturito “non è stato mai aggiornato”, si legge nella delibera dell’esecutivo cittadino, anche se “risulta ancora formalmente attivo”. Da interlocuzioni tra assessorato e Area (Agenzia regionale per l’edilizia abitativa) è emerso che “i punteggi attribuiti agli aventi diritto non rispondono più allo stato di fatto”.

Da qui la decisione: è necessario “e oramai irrimandabile dare avvio nel breve termine alle procedure stabilite ai sensi della L.R. 13/89 volte alla redazione, previo bando pubblico, della nuova graduatoria finalizzata alla

eventuale assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nell’ambito territoriale del Comune di Quartu”.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata