Deve trasferirsi a Capoterra per lavoro e paga la caparra per entrare in affitto in una casa che non c’è.

Vittima della truffa una ragazza di 21 anni di San Sperate, che ha versato come anticipo 1.250 euro. Una volta incassati i soldi il truffatore è sparito e la 21enne si è accorta che quell’immobile in realtà non esiste.

La giovane si è dunque presentata alla locale stazione dei carabinieri, che con la collaborazione dei colleghi siciliani sono giunti all’identificazione dell’autore del raggiro, un 28enne palermitano già molto noto alle forze dell’ordine per vicende analoghe. L’uomo è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata.

Prima di versare qualsiasi somma di denaro, sempre meglio vedere la casa e accertarsi che esista.

