Una sola lista è stata presentata per le elezioni comunali di ottobre a Decimoputzu. E' capeggiata dall'ex sindaco Antonio Munzittu leader della lista "Decimoputzu riparte". Non si ripresenta invece il sindaco uscente Alessandro Scano che si era dimesso prima della fine di questa legislatura in segno di protesta per il mancato stop al pignoramento di aziende agricole del paese. Alla lista di Antonio Munzittu basta il 40 per cento dei voti per poter amministrare nei prossimi cinque anni.

Alessandro Scano in un comunicato ha spiegato che “La decisione di dimettermi da sindaco e di non ripresentare la mia candidatura, per quanto dolorosa, è ispirata ai valori del cattolicesimo democratico e della dottrina sociale della Chiesa che pongono al centro la persona in ogni scelta politica, amministrativa ed economica. È noto quanto la vicenda dei pignoramenti dei beni delle imprese agricole comprese le abitazioni, con conseguente sfratto esecutivo, abbiano offeso e vilipeso la dignità di tanti miei concittadini. Di fronte a tali scelte, per quanto in regola con le norme in vigore, non ho potuto restare inerte. Il periodo di pandemia che ancora viviamo, ha motivato tante scelte in favore delle categorie colpite, con deroghe, proroghe e soluzioni alternative. Non si comprende pertanto perché in una tale vicenda non si no sia fatto altrettanto, con un periodo di blocco sino alla fine dell emergenza COVID.

La mia visione di fede mi conferma e ne sono profondamente convinto che la politica sia servizio, pertanto sono sempre più convinto e che quindi ci si debba porre al servizio della gente e non servirsi della gente”.

San Vito – Due le liste che si contenderanno a ottobre il Comune di San Vito. La lista del sindaco uscente Marco Siddi, presente come candidati consiglieri Pier Davide Cireddu, Graziella Congiu, Gian Piero Cuccu, Alberto Fundoni, Roberta Lai, Danilo Melis, Luciano Mura, Stefano Scroccu, Eleonora Zummo. A contendere il Comune a Siddi sarà la lista capeggiata dal consigliere uscente Alberto Cuccu. i candidati consiglieri sono Marco Casula, Emanuele Contu, Alessio Fontana, Laura Meloni, Marco Meloni, Angelo Padiglia, Gianni Peis, Francesco Pilia, Valeria Pili, Matteo Pispisa, Monia Piroddi e Graziella Zinzula.

