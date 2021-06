Cinque anni da sindaco. In autunno ci dovrebbero essere le nuove elezioni amministrative. Alessandro Scano si ricandiderà? Non si sa. Intanto ha scritto una lettera aperta alla popolazione.

"Sono già trascorsi cinque anni dalla mia elezione a Sindaco di Decimoputzu nonché dall’insediamento di questa Amministrazione comunale. Grazie a voi, e al vostro consenso, mi avete fatto cambiare il mio modo di vivere facendomi diventare il primo cittadino di questo amato paese a cui sarò sempre grato. Fare il Sindaco di questi tempi non è uno scherzo".

Scano continua: "Ogni giorno si lavora incessantemente, si entra al mattino, e non si può mai sapere ciò che potrà attenderti durante la giornata e come si potranno risolvere i problemi rappresentati dai cittadini che molte volte esulano dalla competenza del Sindaco. Ho fatto il sindaco per amore e rispetto del mio paese, prendendomi responsabilità enormi e gestendo situazioni che richiedono plurime competenze e molta lucidità”.

“Grazie – prosegue - per avermi fatto vivere un'avventura semplice ma ricca e piena di soddisfazioni, seppur in un periodo storico molto difficile, difficoltà economiche legate alla crisi del mondo agro pastorale già presenti nella nostra realtà ma aggravate ulteriormente dall’emergenza epidemiologica del Covid-19. Quest’Amministrazione che mi sono onorato di presiedere, ha lavorato con onestà, con passione e dedizione”.

“Purtroppo non tutto è stato e sarà come desideravo – aggiunge – ma ogni notte vado a dormire con la coscienza sapendo di aver dato il massimo per ripagare la vostra fiducia e migliorare sempre più Decimoputzu. In questi cinque anni ho cercato di essere presente nelle manifestazioni, negli incontri, nei momenti difficili, nelle riunioni, nei momenti significativi, nelle attività dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri anziani, dei nostri gruppi, delle nostre associazioni, delle nostre società, delle nostre feste, delle nostre tradizioni, delle nostre battaglie”.

“Ho cercato di mettere sempre la mia Serenità, il mio Lavoro, il mio Tempo, il mio Impegno, il mio Ottimismo a disposizione di tutti – afferma -. In questi cinque anni la mia presenza costante e dell’Amministrazione nella sede della Casa Comunale per ascoltare le esigenze ed i suggerimenti di ognuno di voi, nonché la piena disponibilità nei confronti della cittadinanza”.

“Un ringraziamento – conclude - lasciatemelo fare a tutti i membri della Lista Civica ‘Impegno e Ottimismo’ sia a chi avuto l'onore di diventare amministratore sia a coloro che ufficialmente non lo sono stati, tutti hanno contribuito in questi anni attraverso: tempo, lavoro, disponibilità, collaborazione, segnalazioni, consigli, suggerimenti e aiuti concreti”.

Alessandro Scano, quindi ribadisce il suo "grazie a voi concittadine e concittadini, amiche e amici che avete compreso lo spirito della partecipazione alla vita amministrativa e che vi siete attivati per aiutare il vostro Sindaco e la vostra amministrazione comunale a rendere migliore il nostro paese. Sono cosciente che ancora tanto resta da fare per il nostro paese, ma sono sicuro che, con l’aiuto di ognuno di voi, tutti insieme possiamo lavorare per il bene di Decimoputzu. Vi chiedo scusa se in qualche modo ho deluso le vostre aspettative ma sappiate che per fattori estranei alla mia volontà - vedi situazione economica, situazione dell’organico – mi è stato umanamente impossibile".

