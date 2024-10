Sono riprese oggi all’alba le ricerche di Davide Manca, il 41enne velista di Cagliari che non ha fatto in tempo a lasciare la sua Jeep Wrangler, investita da un'ondata di piena e trascinata via dalla corrente a Monte Arcosu.

Dalle 23,30 di sabato non si hanno più sue notizie, sparito, inghiottito dalla furia della tempesta che si è abbattuta sulla zona e che ha trasformato le strade in trincea.

Gli amici continuano però a sperare, perché Davide, che tutti chiamano Bimbo, esperto lupo di mare, riesca a superare anche questa tempesta.

Con lui, al momento del dramma, un amico, che è riuscito ad aggrapparsi a una corda lanciata dai compagni di escursione e a uscire dall’auto poi travolta dalla furia dell’acqua.

