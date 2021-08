Un giovane disoccupato è stato arrestato a Sestu dai carabinieri. L'indagato avrebbe danneggiato i mobili di casa, aggredendo poi anche i militari arrivati dopo una segnalazione alla centrale operativa di Quartu.

Bloccato, sarebbe andato in escandescenza per futili motivi, ed è stato accompagnato in caserma e accusato di danneggiamento, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Sulla vicenda è stato girato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari.

