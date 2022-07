È morto diversi giorni fa a Ussana dove abitava. Non stava bene, sognava di tornare in Senegal per ritrovare moglie e figli che non vedeva da anni.

Oggi la salma dell’ambulante Diop Faty, 63 anni, ha iniziato il viaggio di ritorno a casa grazie alla bontà dei residenti e a un contributo del Comune.

"Una brava persona”, ha detto il sindaco Emidio Contini. “Diaye in paese si era bene integrato, voluto bene da tutti”.

Il feretro partito dall'aeroporto di Elmas ha già raggiunto Istanbul. A fine settimana sarà a Dakar, poi a Touba, paese natale del 63enne, dove il corpo verrà tumulato.

Ad attendere in Senegal Diop la moglie e i figli che l'ambulante ha lasciato in patria. A Ussana, invece, ha lasciato uno splendido ricordo.

