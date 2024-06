Partenza da Lörrach, città della Germania sud-occidentale e capoluogo del circondario omonimo del Baden-Württemberg, e destinazione Ballao, nel Sud Sardegna. È l’impresa di un gruppo di sei avventurosi, quattro ciclisti e due accompagnatori al seguito in ammiraglia, per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro nei bambini.

Un’iniziativa che viene riproposta ormai da qualche edizione, e che quest’anno sposa l’Isola come destinazione per la bellezza dei luoghi e per la «straordinaria accoglienza della sua gente».

Il via giovedì 30 maggio alle 9, fra i sorrisi e gli abbracci dei tanti amici che hanno sostenuto l’iniziativa e che hanno scelto di essere presenti nonostante la pioggia battente. In sella alla mountain bike Guido Glatt, Giovanni Camerota, Nico Pereiro da Silva, Simon Geiger. In ammiraglia Jorg Winkelmann e Sebastian Spengler. L’arrivo è invece previsto per mercoledì 5 giugno a Ballao con traguardo, attorno alle 18, nel bar Stella Blu di Vinicio Congiu e Stefano Saba.

Nel mezzo, tappe a Lucerna, sulla vetta del San Gottardo, Bellinzona, Pavia, Genova. Quindi il traghetto fino a Porto Torres e, dopo lo sbarco, Santa Margherita di Pittinuri, ultima sosta prima del traguardo.

Ad attendere l’arrivo del gruppo un piccolo rinfresco e un caloroso benvenuto agli “eroi” di questa impresa in aiuto dei bambini in difficoltà.

