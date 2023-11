Oggi, in Piazza Liori, ha avuto luogo il primo raduno di auto d'epoca "Città di Capoterra", un evento affascinante organizzato con maestria dall'associazione Old Car Friends, con il prezioso sostegno dell'amministrazione comunale. La piazza ha visto la presentazione di oltre 40 veicoli d'epoca, provenienti non solo dall'hinterland cagliaritano ma anche da alcuni angoli del Regno Unito, con qualche autentica gemma britannica.

L'evento ha preso il via alle 9.30 con una cerimonia d’apertura che ha catturato l'attenzione degli appassionati e dei curiosi presenti. Giuseppe Tamponi, uno degli organizzatori e anima dell'associazione, ha condiviso la storia di Old Car Friends: «L'associazione nasce ad Assemini dalla voglia e dalla passione di riunire tante persone per rivivere gli anni d'oro dell'automobilismo». Un'iniziativa che ha dimostrato di essere ben più di un raduno di auto, ma un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso la storia delle quattro ruote.

Il successo dell'evento si è manifestato attraverso la diversità delle auto esposte, dalle eleganti Maserati alle iconiche Fiat 500, fino a una delle Lancia Aprilia più prestigiose d'Italia. Gli oltre 40 veicoli hanno attraversato un suggestivo percorso, da Poggio dei Pini a Torre degli Ulivi, passando per La Maddalena e ritornando al punto di partenza. Un viaggio che ha permesso agli appassionati di ammirare queste autentiche opere d'arte in movimento, trasportati in un'atmosfera unica.

Giuseppe Tamponi ha concluso la giornata con ottimismo, sottolineando la speranza che questo primo raduno sia solo l'inizio di una serie di manifestazioni simili nella città di Capoterra, ricca di automobili d'epoca di inestimabile valore. «Abbiamo voluto regalare a questa comunità un'esperienza unica, e il successo di oggi è un segnale che c'è un grande interesse per eventi di questo tipo qui. Speriamo di organizzarne molti altri e continuare a celebrare insieme la passione per le auto d'epoca».

L'evento si è concluso con un pranzo conviviale, un momento di condivisione tra appassionati e curiosi, consolidando il legame tra le persone accomunate dall'amore per le auto storiche.

© Riproduzione riservata