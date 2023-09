Currendi a Lugori è stato un successo. Oltre 500 partecipanti tra corsa competitiva e camminata ludico motoria. La seconda edizione della manifestazione, organizzata dal TriSinnai con la collaborazione di numerose associazioni locali, ha superato le attese. La corsa si è svolta su un circuito cittadino di circa 4,6 chilometri da ripetere due volte.

Gli atleti sono stati accolti da tanti applausi e incitamenti per tutte le vie del paese. A vincere è stato Mario Lagana dell’Atletica Elmas in prestito dall’Atletica Maracalagonis. Un dominio per il sinnaese che ha tagliato il traguardo dopo 34 minuti e 57 secondi. Staccato di un minuto Pierpaolo Cinus dell’Atletica Cagliari che ha preceduto di pochi secondi Marco Asuni della Libertas Campidano.

Tra le donne successo di Simona Sulis dell’Atletica Mineraria Carbonia con l’ottimo tempo di 39:57. A 3’ di distanza Michela Salis dell’Atletica Selargius. Sul gradino più basso del podio Erica Gessa (43:59) con tessera Run Card. Felicissimo a fine gara Lagana per l’occasione “travestito” da Super Mario, soprannome acquisito ai tempi dell’Atletica Maracalagonis di Lucia Mascia e del tecnico Arturo Zullo. «È stata un bellissima gara», dice. «L’affetto del pubblico incredibile. Ho gestito fino al sesto chilometro, poi ho aumentato il ritmo chiudendo in solitaria. Una bellissima soddisfazione». Atleti arrivati anche da Pula. «Gara da ripetere», dice Matteo Muntoni dell’Atletica Pula, 27esimo assoluto e in preparazione per la maratona di Firenze. «Percorso impegnativo con alcune salite che si sono fatte sentire. È stato molto bello. Il passaggio in piazza, nella biblioteca. E il tifo del pubblico che ha reso meno dura la corsa». Francesca Nocera della Cagliari Marathon, terza di categoria F50: «Una bellissima giornata di sport. È stata una festa. Complimenti all’organizzazione».

Presenti anche i componenti della Giunta comunale di Sinnai e diversi consiglieri. La vice sindaca Barbara Pusceddu e il consigliere Roberto Loi che ha corso la gara competitiva: «Sono state coinvolte tantissime persone. Ha partecipato tutto il paese. Ringraziamo tutti per la collaborazione, associazioni, volontari. Una manifestazione importante e capace di catalizzare e generare attenzione e partecipazione. Un mix di sport, cultura e promozione del nostro territorio». Marilena Atzeni, presidente del TriSinnai: «Siamo felicissimi. È andata davvero bene. I sacrifici sono stati ripagati. Cercheremo di fare ancora meglio nella prossima edizione. Ringrazio davvero tutti». Ora appuntamento col Trail Ferox, fissato per il primo ottobre. Previste due distanze: 10 e 24 chilometri e una passeggiata nello splendido scenario della Pineta.

© Riproduzione riservata