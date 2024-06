Cultura e Teatro a Mariposa de cardu: due appuntamenti Il Crogiuolo, nel cuore dell’Orto Giardino a Su Idanu (Quartucciu), si prepara ad accogliere un fine settimana ricco di cultura e emozioni, con due eventi imperdibili dedicati agli amanti del teatro e della letteratura locale.

Venerdì alle 19:30, gli spettatori avranno l'opportunità di assistere a "Antigone - La dolcezza del no", uno spettacolo ideato e diretto da Paolo Angioni. La performance esplora storie e personaggi in conflitto tra la legge divina e quella umana, ispirandosi alla figura centrale della tragedia di Sofocle. Rita Anedda, Liliana Argiolas, Rita Atzeni, Riccarda Curreli, Alessandra Fadda e Elisabetta Scanu interpreteranno i vari ruoli, promettendo una serata di intensa drammaturgia e riflessione.

Sabato alle 18, invece, sarà la volta di "Mommotti", l'opera letteraria firmata da Luca Spissu e Mauro Fais. Gli autori, definendosi due amici con interessi diversificati tra fumetti, musica, cinema e tradizioni sarde, esplorano i misteri e le fantasie della Sardegna attraverso la storia di Mimminu. Questo romanzo di formazione ambientato nella Sardegna degli anni Trenta segue le avventure del giovane protagonista alle prese con la scomparsa della sua adorata sorellina Greca.

Entrambi gli eventi sono parte integrante del progetto Mariposa de Cardu, promosso da Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri. Per partecipare a questi incontri culturali è necessario prenotare tramite un messaggio WhatsApp al numero 3348821892, garantendo così un'esperienza coinvolgente e partecipativa per tutti i presenti.

