Sensibilizzare alla cultura della prevenzione e della sicurezza personale, sostenendo al contempo una delle più importanti campagne sanitarie internazionali. Con questo obiettivo, sabato 20 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Dojo Karate Club Kanazawa di Quartu Sant’Elena, in via Eleonora d’Arborea 114, si terrà l’evento “Difesa personale e difesa legittima: consapevolezza, prevenzione e tutela di sé”. L’iniziativa è promossa dalla Commissione End Polio Now del Rotary Club di Cagliari, con la collaborazione del Rotaract Club Cagliari, del tecnico, Campione Nazionale 2026, di difesa personale Massimo Piludu e di Karate C.S.A.in. (Comitato Regionale Sardegna), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

«Sostenere End Polio Now significa contribuire concretamente a una delle più grandi sfide sanitarie della storia moderna», afferma Giorgio La Nasa, Presidente del Rotary Club di Cagliari. «Grazie alla collaborazione tra organizzazioni internazionali, governi e milioni di volontari, siamo oggi vicinissimi a un risultato straordinario: liberare definitivamente il mondo dalla poliomielite».

L’intero ricavato sarà devoluto alla campagna End Polio Now, il programma promosso dal Rotary International per l’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo.

Avviato nel 1985, il programma globale di eradicazione della polio ha contribuito all’immunizzazione di oltre tre miliardi di bambini e alla riduzione di oltre il 99,9% dei casi di poliovirus selvaggio nel mondo. Oggi la malattia rimane endemica solo in limitate aree dell’Afghanistan e del Pakistan. «Ogni iniziativa di raccolta fondi e sensibilizzazione rappresenta un tassello importante verso il raggiungimento dell’obiettivo finale», sottolinea Alberto Cocco - Ortu, Presidente della Commissione End Polio Now del Rotary Club di Cagliari. «La poliomielite è una malattia che non si cura, ma che può essere prevenuta grazie ai vaccini. Per questo è fondamentale continuare a sostenere gli sforzi internazionali fino alla sua completa eradicazione».

L’EVENTO. Aperto a tutti, offrirà ai partecipanti l’opportunità di acquisire conoscenze e strumenti pratici per affrontare situazioni di rischio, sviluppando una maggiore consapevolezza della propria sicurezza personale. Le attività saranno rivolte a persone di ogni età e livello di preparazione, con particolare attenzione agli aspetti della prevenzione e della tutela di sé.

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