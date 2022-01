Si fa decisamente preoccupante la situazione Covid anche nel Sarrabus. A Muravera i casi di positività sono saliti a 17, a Villaputzu sono state chiusi l'asilo nido comunale e la scuola dell'infanzia. A Muravera il sindaco Salvatore Piu, rivolgendosì ai cittadini dice che “è probabile che i casi siano molti di più di quelli comunicati dall'Ats che e in assenza di quarantene rilevo un tracciamento non più in essere”.

“Mi informano dall’Usca – aggiunge Piu – che hanno un carico di lavoro molto gravoso da Villaputzu a Villasimius. Consultato i Medici di Medicina Generale riferiscono una clinica sintomatologia gestibile a domicilio farmacologicamente”.

“Attendiamo indicazioni ATS, regionali e ministeriali – prosegue il sindaco - atte ad assumere provvedimenti restrittivi che si auspica interessino soprattutto i Comuni del territorio in eguale misura, altrimenti non ha senso chiudere a Villaputzu e tenere aperto a San Vito e Muravera. Invito tutti al rispetto delle norme anti Covid”.

© Riproduzione riservata