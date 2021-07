Il Nucleo Investigativo di Cagliari del Corpo Forestale ha svolto un'attività di verifica degli interventi edilizi in atto nella campagna di Pula, in località Agumu.

Durante i controlli è stata accertata la trasformazione di fabbricati agricoli in fabbricati a uso residenziale e la predisposizione per la trasformazione di altre strutture ancora in fase di rustico.

Nel dettaglio, è stato realizzato un residence vacanze abusivo, con 25 unità abitative (22 terminate e tre in fase di completamento).

Mediante una serie di progetti di manutenzione e trasformazione, sono stati modificati fabbricati agricoli, ampliandone la cubatura e modificandone la struttura fino a realizzare case di pregio che il proprietario ha venduto come case vacanze, con regolare rogito notarile, a compratori italiani e stranieri (inglesi e statunitensi).

Sono dodici le persone indagate, tra cui il proprietario lottizzante (imprenditore turistico), progettisti, tecnici comunali di Pula e notai, che avrebbero stipulato i contratti di compravendita di fabbricati.

L’intervento illecito è consistito dunque in una forma di urbanizzazione: nelle ipotesi formulate dalla Procura si configura infatti il reato di lottizzazione abusiva in concorso col reato paesaggistico poiché realizzato nella fascia costiera.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata