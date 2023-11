Venerdì 24 novembre, alle 9,30, nella sede della Fondazione Polisolidale a Sinnai si svolgerà un convegno su un tema particolarmente attuale: “Costruiamo insieme le Case della comunità".

L'iniziativa è dell'associazione nazionale "Prima la comunità", ente formato da oltre duecento soci tra organizzazioni di Terzo settore e singole persone di tutto il territorio nazionale, nato per promuovere l’idea di salute pubblica intesa come bene comune. Analoghi incontri sono programmati in Sardegna a Iglesias (venerdì sera ) e Macomer (sabato mattina).

Ai tre appuntamenti prenderanno parte esponenti di istituzioni ed enti locali, sindaci, dirigenti di aziende sanitarie, docenti universitari, rappresentanti di organizzazioni del Terzo settore, oltre ai referenti locali e nazionali di Prima la comunità, che apriranno il confronto e animeranno il dibattito intorno al ruolo delle Case della comunità.

Secondo l’associazione, infatti, l’istituzione delle Case della comunità - così come prevista dal PNRR e dalle normative attuative - costituisce il luogo dove la comunità potrà essere, in un’alleanza con gli operatori e le istituzioni, la protagonista delle scelte che attengono alla propria salute e al proprio benessere.

Partner dell’iniziativa sono: Acli Sardegna, Centro servizi per il volontariato Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Forum Terzo Settore Sardegna, Fondazione Polisolidale, ANCI Sardegna.

Nel convegno di Sinnai interverranno Antonello Caria, direttore della polisolidale, il presidente della polisolidale Simone Monni, i sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda e di Maracalagonis Francesca Fadda, Ugo Storelli, Marcello Tidore, don Virgilio Colmegna, presidente dell'associazione "Prima comunità".

© Riproduzione riservata