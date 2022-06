Temperature superiori ai trenta gradi, strade trafficatissime, spiagge con tantissimi bagnanti: sulla costa sud Orientale dell'Isola, da Geremeas, Torre delle Stelle e sino a Costa Rei, è stata una giornata di mare, quasi estiva, con la presenza anche di tantissimi turisti stranieri soprattutto nelle spiagge del Sarrabus, a Villasimius, Cala Sinzias, Santa Giusta, la Scogliera di Peppino, Piscina Rei.

L’appuntamento elettorale non sembra avere interessato più di tanto: i villeggianti della domenica sono usciti di casa molto presto, percorrendo la nuova Orientale e la panoramica per Villasimius, per raggiungere le spiagge più belle della costa sud est. Il ritorno a casa, dopo una giornata di sole e di tuffi, è iniziato verso le 17 con le solite code all'altezza degli svincoli. “Ho fatto il primo bagno della stagione – dice Marianna Meloni, cagliaritana -: prima a Baccu Mandara, poi nella vicina spiaggia di Solanas. Sono stata meravigliosamente bene: domani purtroppo si torna in ufficio”.

Il direttore dell'Hotel Garden Beach di Castiadas, Pierpaolo Piu, è convinto che questa sarà una stagione migliore di quelle del pre-Covid. Sicuramente migliore rispetto a quella del 2019. “Nel nostro hotel di Cala Sinzias abbiamo già il quasi tutto esaurito con tedeschi, spagnoli, inglesi, francesi: andremo sicuramente avanti sino a fine ottobre con una grossa manifestazione sportiva a livello europeo”.

