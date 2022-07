In una Costa Rei bellissima, battuta da un sole torrido, continuano ad arrivare i turisti da diverse parti d'Europa: un mare da favola, una spiaggia lunga chilometri rappresentano una straordinaria attrattiva per tutti.

Una storia iniziata nel 1962 quando un giovanissimo imprenditore belga, Guido Van Alphen, arrivò da queste parti, attraversando a piedi la sabbia invasa dalle mandrie: lui se ne innamorò, acquistò alcune centinaia di ettari di terreno e costruì le prime villette. Guido è tornato sette anni fa con la sua famiglia, provando mille sensazioni, trovando un mondo nuovo, ma una spiaggia ancora straordinariamente bella. Quella che anche oggi trovano turisti e bagnanti, italiani e stranieri, che qui hanno anche casa, quella dell'estate.

Le presenze sarebbero di molto superiori a quelle antecedenti le estati del 2019. Ma questo sta succedendo ovunque, da Villasimius al nord dell'Isola. Oggi, come detto, caldo torrido, con i turisti e villeggianti che hanno trovato l'amico migliore tra un tuffo e l'altro. “Difficile stare sotto questo sole – dice Francesca Sottil, arrivata dal nord Italia -. Non ci tornavo da dieci anni: ho trovato tutto come in passato: l'odore della salsedine, la magia di queste onde. Ci sono venuta da bambina: sono tornata con i miei due bambini. Le emozioni sono sempre le stesse”.

“Si annuncia una stagione record – conferma il sindaco di Muravera, Salvatore Piu -: il Comune sta cercando di fare la sua parte con interventi mirati soprattutto a garantire la pulizia del territorio e la cura del verde, stiamo anche allestendo le manifestazioni d'estate”. Un progetto seguito dall'assessore al turismo Matteo Plaisant e che avrà la giornata clou col carnevale estivo capace di calamitare l'attenzione di turisti italiani e stranieri. L'appuntamento è ad agosto. Muravera ha una costa infinita, dal mare di San Giovanni, a Torre Salinas, da Piscina Rei a Costa Rei, sino ai confini di Castiadas.

