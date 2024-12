Prima la pubblicazione del bando per l’affidamento in gestione del campeggio comunale Le Dune di Costa Rei poi, a distanza di poche ore, l’annullamento dello stesso bando a causa di un malfunzionamento della piattaforma. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Muravera: “Gli importi di gara inseriti nelle varie schede – spiega in una nota il Comune – non risultano allineati e conformi determinando, altresì, un’erronea trasmissione dei dati”.

Questa è la terza gara bandita dal Comune negli ultimi venti mesi per affidare in gestione per 16 anni il campeggio di Costa Rei (località Piscina Rei), chiuso ormai da quattro anni. Le prime due gare sono andate deserte, la terza è partita con un problema sulla piattaforma. La nuova pubblicazione della gara – con gli importi corretti (il valore complessivo della concessione è di circa 23milaioni di euro, il canone a base d'asta è 180mila euro l'anno con uno sconto per i primi tre) – è prevista nei prossimi giorni. L'obiettivo è riaprire il campeggio nel 2025.

