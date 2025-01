C’era di tutto vicino alla spiaggia di Tziu Franciscu, a Costa Rei (Muravera): plastica, vetro, cartacce, vecchi abiti e soprattutto appendiabiti. Un grosso cumulo di rifiuti al quale Silvia Spano, giovane ambientalista di Castiadas, non è riuscita a restare insensibile. Armata di sacchetti e tanta pazienza ha differenziato la spazzatura. «La maggior parte dei bustoni contenevano appendiabiti, di quelli usati dagli ambulanti che vendono in spiaggia. E poi tanti altri rifiuti a loro collegati», ha spiegato.

Nei prossimi giorni la Cosir, la ditta che si occupa della gestione dei rifiuti a Muravera, dovrebbe ritirare tutti i sacchi già differenziati: «Molto gentilmente mi hanno garantito il ritiro entro mercoledì delle prossima settimana», ha aggiunto Spano.

La giovane ambientalista, 26 anni appena compiuti, non è nuova a questi interventi di pulizia: appena può si rimbocca le maniche e ritira la spazzatura dalle spiagge e dalle campagne. «Spero che nel 2025 i controlli siano maggiori con multe salate per chi abbandona rifiuti», il suo augurio per il nuovo anno.

