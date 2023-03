Serata movimentata nel centro di Capoterra: intorno le 19 un’auto guidata da un giovane è andata a scontrarsi con diversi veicoli in sosta.

Il veicolo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe prima imboccato via Cagliari contromano, per poi proseguire in via Amendola e finire la sua corsa all’incrocio con piazza Sardegna, dove è andato a sbattere su un’altra vettura in transito.

Non si contano feriti, ma la preoccupazione tra i testimoni è stata tanta: la zona di via Amendola è ricca di bar e molto frequentata dai giovani.

Il conducente del veicolo è stato fermato e accompagnato al comando della Polizia Locale.

© Riproduzione riservata