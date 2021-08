I carabinieri di Villaputzu hanno fatto piena luce su un furto avvenuto tempo fa nell'abitazione di un pensionato. Durante le indagini i militari hanno perquisito l'abitazione di un 40enne recuperando un centinaio di foto, alcune di grande interesse, risultate rubate all’anziano. Sulla vicenda è stato girato un rapporto in Procura.

Decine di persone inoltre sono state fermate e individuate tra Villasimius e Costa Rei nell'ambito di un piano di prevenzione istituito dal comandante della Compagnia dei carabinieri di San Vito, capitano Massimo Meloni. Diverse anche le perquisizioni su auto e in alcune abitazioni. Un disoccupato è stato denunciato per un furto in spiaggia ai danni di una bagnante. Alcune persone sono state accompagnate in caserma e poi rilasciate. Nel corso dell’attività, un turista 20enne di Milano, con precedenti di polizia, è stato segnalato all'autorità giudiziaria quale assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di modica quantità di droga.

