Territorio sotto controllo la notte dell’Epifania con la mobilitazione di diverse pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Quartu. Impegnati anche militari di diverse pattuglie delle stazioni di Monserrato, Selargius, Sinnai, Sestu e Maracalagonis.

Il servizio disposto dal capitano Ignazio Cabras ha consentito di controllare decine di persone. Diversi anche i test alcolici effettuati. Controlli pure per scongiurare eventuali traffici anche di piccole quantità di sostanze stupefacenti durante le ultime feste.

Un giovane è stato segnalato al prefetto dopo essere stato trovato in possesso di piccole quantità di marijuana per uso personale.

I controlli sono stati estesi anche sulle strade per garantirne la sicurezza: per questo è stato monitorato il rispetto dei limiti di velocità.

Unico incidente nella notte a Selargius con un’auto che si è ribaltata in via Roma senza alcuna conseguenza per la conducente e per altri automobilisti in transito.

