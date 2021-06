I carabinieri della Stazione di Muravera hanno denunciato per truffa un 48enne di Cerignola. Secondo l'accusa l'uomo aveva messo in vendita su un sito on-line una consolle playstation 4 ed aveva ricevuto, da un 20enne di Muravera, la somma di 140 euro quale corrispettivo per l'acquisto.

Una volta incassato l’importo, l’uomo non aveva però inviato la playstation all’ignaro acquirente, al quale non rimaneva che sporgere denuncia per truffa.

Al termine di rapide indagini i carabinieri, coordinati dal capitano Massimo Meloni comandante della Compagnia di San Vito, hanno fatto luce sulla vicenda denunciando il presunto truffatore.

