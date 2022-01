In questi giorni si parla dei confini fra i Comuni di Quartu e Maracalagonis all'altezza della località Geremeas 2.

Confini da definire con il sindaco di Maracalagonis Francesca Fadda che assicura che contrariamente a quanto è stato detto nei giorni scorsi anche in Consiglio comunale a Quartu non ci sono né polemiche, né guerre in merito.

“C'è invece solo la volontà di definire una volta per tutte questo confine di territorio – dice -. Tanto che abbiamo già deciso di programmare un incontro congiunto tra sindaci, assessori all’Urbanistica, Uffici tecnici e dirigenti dei due Comuni per spegnere certe discussioni, a mio parere, sterili e inutili. Il confine a Geremeas? Troveremo un accordo congiunto e metteremo un limite certo tra il Comune di Maracalagonis e il Comune di Quartu nel Rio Geremeas 2. Una soluzione che consentirà eventualmente ai due Comuni di avere un confine certo per cui ogni amministrazione potrà prendere le proprie autonome decisioni".

Fadda rassicura i cittadini di Maracalagonis sostenendo che "i due Comuni avranno il proprio territorio nelle proprie disponibilità: tutte le lottizzazioni approvate ed esistenti o altre concessioni in essere saranno sempre in capo ai Comuni che le hanno rilasciate”.

Insomma niente “guerra” fra i due Comuni. I due enti si incontreranno al più presto, così assicura Fadda: ad ognuno il suo senza polemiche. Chissà che non sia anche la volta buona per sistemare il secondo tratto della strada che partendo da Campuomu porta a Geremeas, alla nuova Orientale sarda e al mare.

