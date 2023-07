Tornano le postazioni sulle principali spiagge del litorale pulese dedicate alle persone diversamente abili: grazie al progetto PulAccessibile, per tutta l’estate accesso e permanenza negli arenili non saranno un problema per chi ha problemi motori.

Le postazioni sono state montate sulle spiagge di Campu Matta, Is Figus e Nora: nei prossimi giorni verranno attrezzati per accogliere gli utenti anche quelle di Pinus Village e Portu Columbu. «Riteniamo si tratti di un servizio fondamentale per le persone diversamente abili, per questo abbiamo deciso di implementare le postazioni aggiungendo quella di Porto Columbu. Il prossimo anno punteremo ad anticipare ulteriormente l’inizio del servizio: dobbiamo ringraziare l’associazione Sardegna accessibile per il supporto offerto per garantire la piena fruibilità delle nostre spiagge».

Soddisfazione dall’associazione Sardegna accessibile, che plaude all’attenzione dimostrata dal Comune: «Ci piacerebbe che altri amministrazioni di comuni balneari seguissero il virtuoso esempio del comune di Pula, ringraziamo la vicesindaca Elisabetta Loi, che si è impegnata a nome dell'amministrazione affinché dall'anno prossimo tutto sia pronto fin dai primi di giugno».

