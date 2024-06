Atto finale del contest culinario “Bacio di sole”, che sta coinvolgendo ristoranti, pasticcerie, bar e pizzerie del paese: domani, a partire dalle 19, in piazza Tina Anselmi ci sarà spazio per l’esposizione dei produttori locali di cibi e bevande e per una serata di musica dal vivo. L’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Vivi Pula, è stato ideato per mettere in vetrina le attività commerciali, sia i prodotti locali come il pomodoro.

I vincitori della gara culinaria verranno nominati da una giuria di addetti ai lavori. Ettore Caboni, vice presidente dell’associazione Vivi Pula, spiega dove nasce l’idea di creare un appuntamento in grado di coinvolgere i vari settori produttivi del paese: «Promuovendo il pomodoro, il nostro oro rosso, è possibile dare slancio anche al commercio e al settore alberghiero. Siamo convinti che lo sviluppo dell’economia di Pula non possa prescindere dalla sinergia tra i vari settori produttivi con quello agricolo».

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessore all’Agricoltura, plaude all’iniziativa: «Grazie a questo contest culinario si promuovono contemporaneamente le eccellenze del nostro territorio come il pomodoro e i locali del paese. Credo che, attraverso la collaborazione diretta tra i produttori agricoli e i gestori di bar, ristoranti e pizzerie, Pula possa compiere un ulteriore salto di qualità».

© Riproduzione riservata