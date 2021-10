La contrattazione online con sconosciuti nasconde spesso insidie e altrettanto spesso delusioni. Come è capitato a un 35enne di Quartucciu che su internet, su un noto sito di trading online, ha acquistato per 250 euro una sterlina inglese in oro coniata nel 1912. Effettuato il bonifico al venditore, un operaio del Catanese, ha ricevuto una moneta da 50 centesimi.

I carabinieri di Selargius, a seguito delle indagini seguite alla segnalazione del 35enne, hanno denunciato a piede libero il venditore. La linea difensiva di quest’ultimo sarà probabilmente quella di sostenere di aver effettivamente spedito la moneta d’oro e dimostrare il contrario non sarà semplice. Ma i militari lo hanno comunque identificato come colui che ha ricevuto effettivamente il bonifico.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata