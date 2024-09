Sarebbero ad un bivio le indagini per far luce sull'accoltellamento dell'altra notte di un 15enne sul Lungomare Poetto.

Gli indizi porterebbero a un altro minorenne, 16 anni, che i carabinieri di Quartu avrebbero individuato. Le indagini vengono portate avanti dal maggiore Michele Cerri e dal capitano Ignazio Cabras. Il ragazzo potrebbe essere presto sentito dai militari.

In merito non trapelano indiscrezioni. Non si esclude che siano rimasti coinvolti anche altri giovani. La vittima era stata raggiunta da due coltellate: il 15enne era finito in ospedale con i sanitari che lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni.

Nella circostanza sono rimasti feriti sempre a coltellate altre due giovani maggiorenni accompagnati in ospedale e dimessi con sette giorni di prognosi.

