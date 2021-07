Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e continuato una donna di 43 anni di Sinnai, impegnata come collaboratrice domestica in casa di un’avvocatessa 77enne di Quartu Sant’Elena.

Già da tempo, infatti, la 77enne si era resa conto come si fossero verificati ammanchi di gioielleria e argenteria dal suo appartamento. Ieri, rientrando a casa, ha poi incontrato la sua collaboratrice domestica mentre si allontanava con fare trafelato dal posto di lavoro, come se non volesse incontrarla. I sospetti hanno dunque spinto l’avvocatessa a chiamare il 112. I carabinieri, giunti sul posto, hanno proceduto a una perquisizione e, all'interno della borsa della colf, hanno potuto rinvenire alcuni oggetti di argenteria e delle ricevute di un compro oro di Selargius.

A quel punto i militari hanno approfondito gli accertamenti e verificato come tutti gli oggetti dei quali la 77enne lamentava la scomparsa fossero stati ceduti al compro oro in cambio di correlative somme di denaro.

Immediata è scattata la denuncia per la 43enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

