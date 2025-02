Il tratto di circonvallazione, quella a nord del paese, nel quartiere Sant’Isidoro, dall’altezza della Conad e sino a Bellavista, non ha punti luce. Chilometri di strada che, tra vari incroci e con un traffico particolarmente intenso, soprattutto la sera e la mattina, che restano al buio.

Ora sono in tanti a sollecitare la realizzazione dell’impianto di illuminazione soprattutto nei punti più critici. Lo sollecitano gli automobilisti, con il problema spesso rimbalzato anche in Consiglio comunale per bocca del consigliere di “Sinnai libera”, Aldo Lobina.

Per realizzare un intervento simile occorrono sicuramente grossi finanziamenti. «Di certo bisogna iniziare, magari a lotti: quella strada così al buio- dicono gli automobilisti- va illuminata e quindi resa più sicura».

