Il consigliere comunale di Sinnai libera, Aldo Lobina, ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale sulla circonvallazione nord dell'abitato che si snoda dall'altezza del Conad, sino al rione di Sant'Isidoro.

La strada, come ha fatto notare Lobina, è sempre più trafficata nelle due direzioni di marcia. Una delle vie di comunicazione per chi esce da Sinnai e per chi entra in paese. Da qui la necessità di renderla più sicura, ha detto Lobina, con un impianto di illuminazione.

Una strada al buio pericolosissima soprattutto negli incroci a raso con stradine di campagne laterali.

La strada in questione fa parte della circonvallazione nord, da completare con i tratti di collegamento alla rotatoria del vecchio cimitero e da qui, verso Settimo, sino alla sua stazione ferroviaria.

