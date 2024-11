Compie 131 anni il Circolo Dolia. Fondato nel 1893 rappresenta ancora oggi il punto di riferimento delle iniziative culturali e sociali del paese. Al suo interno sono state prese decisioni importanti, prima fra tutte la fusione tra i comuni di San Pantaleo e Sicci che, nel 1905 diede origine all’attuale Dolianova. Una ricorrenza che coincide con l’elezione del nuovo direttivo.

L’assemblea dei soci ha confermato alla presidenza l’architetta Emanuela Carboni. Conferma anche per i consiglieri uscenti: Stefania Frigau, Ileana Arthemalle, Marina Floris, Walter Frau e Luca Laccu. Unica novità l’ingresso nel direttivo dell’architetto Franco Serra che sostituisce alla vicepresidenza Antonello Origa, eletto nei mesi scorsi presidente del Consiglio comunale di Dolianova. Rinnovato anche il consiglio dei sindaci composto da Cinzia Cara, Pietro Puddu, Pina Marcia, Gabriella Pelusi e Luigi Agus. Il rinnovo delle cariche è stata l’occasione per tracciare un bilancio degli ultimi tre anni che hanno visto una crescita dei soci e delle attività culturali e sociali promosse dal Circolo. Tra i risultati raggiunti anche l’avvio della ristrutturazione della sede con il rifacimento della facciata di via Roma. In queste settimane, il Circolo è impegnato nella raccolta di fondi per il completamento delle opere che interesseranno la parte dell’edificio che si affaccia su Corso Repubblica.

© Riproduzione riservata