Come valorizzare un territorio in difficoltà economica e alle prese con la piaga dello spopolamento come il Gerrei? Innanzitutto puntando sui giovani e sulle loro idee. È stata presentata a Cagliari, al teatro della Chiesa di Sant’Eulalia, la "Call for Ideas 2024", iniziativa promossa da Caritas diocesana, Fondazione Carlo Enrico Giulini e Fluorsid S.p.a., con il supporto dell'Associazione Culturale Malik.

Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni residenti nei comuni del Gerrei, del Sarrabus e della Trexenta. Tre le borse di studio in palio per chi produrrà i migliori elaborati di promozione del territorio. Altre due sono invece destinate a premiare proposte imprenditoriali che portino ricadute nel Gerrei. La scadenza per l’invio dei materiali e delle proposte è fissata al 30 settembre.

“Di fronte al fenomeno dello spopolamento è fondamentale soffermarsi sui giovani per cogliere i loro progetti e i loro sogni”, spiega Monsignor Marco Lai, direttore della Caritas diocesana. “Sono sufficienti anche piccole risorse per dare loro fiducia e consentirgli di dare avvio a quanto desiderano, così da restare e far crescere il territorio”.

