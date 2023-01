Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati a Castiadas. Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti i residenti o con dimora abituale nell'immobile oggetto di intervento, o con domicilio in centri o istituti residenziali per l'assistenza dei disabili.

La richiesta di finanziamento va presentata entro il 1° marzo 2023. Il Comune di Castiadas, come quelli di tutta la Sardegna, dovranno trasmettere le richieste ricevute dagli interessati all'assessorato dei Lavori pubblici della Regione per permettere la formazione delle graduatorie.

© Riproduzione riservata