Un giovane esemplare di cervo sardo è caduto in un vascone d’acqua in un’azienda agricola in località "Camisa", in territorio di Castiadas. Il titolare dell’azienda ha visto l’animale in difficoltà ed ha chiamato i vigili del fuoco al numero di emergenza 115 per informarli del ritrovamento e richiedere l’intervento.

La sala operativa, sentite le prime informazioni, ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di San Vito, il nucleo Sommozzatori del porto di Cagliari, dove gli operatori hanno effettuato il recupero dell'animale, affidandolo al personale del Corpo Forestale regionale. Presente anche un veterinario che ha verificato le condizioni di salute del selvatico.

Il soccorso del cervo Il cervo salvato dai vigili del fuoco Un vigile del fuoco controlla le condizioni dell'animale Il trasporto del selvatico Il cervo I soccorritori

(Unioneonline/EC)

