Un vero e proprio parco urbano nella borgata di Olia Speciosa. Il progetto di rigenerazione urbana è stato finanziato dalla Regione con seicentomila euro e prevede, in particolare, il completamento dell’asse viario e della piazza antistante il municipio (punto di connessione tra scuola, chiesa, servizi e la futura sede comunale). Proprio per questo saranno ripensati i marciapiedi, le zone pedonale e la fermata per i bus (con pannelli solari)

In programma anche una stazione per bici elettriche, una fontanella e un infopoint digitale per i turisti.

«Per Castiadas – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni – è un’altra ottima notizia. Stiamo andando ad unire sostenibilità, identità locale e innovazione».

