Salvamento a mare garantito sino a metà ottobre dai concessionari balneari del territorio di Castiadas. Il servizio sarà assicurato nelle spiagge di Santa Giusta, Cala Pira, Cala Sinzias, Monte Turnu, la Marina di San Pietro, Su Canissoni e Villa Rey.

«Le presenze turistiche», dice il sindaco Eugenio Murgioni, «aumentano di anno in anno: i bagnini saranno presenti dal mattino alla sera per monitorare le spiagge tutti i giorni, per garantire il salvamento a mare e per informare i bagnanti sulle normative regionali, vomunali e della Capitaneria in vigore sul nostro litorali. Negli arenili sono presenti le postazioni di salvataggio, dotate di una torretta di avvistamento con la presenza di due bagnini».

In ciascuna postazione è assicurata la presenza di un pattino a remi e tutto l’equipaggiamento necessario per la prima assistenza così come richiesto dall’ultima ordinanza balneare regionale di “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo".

