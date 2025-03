Ha riaperto l’ufficio postale di Castiadas (nella borgata di Olia Speciosa) dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento iniziati ai primi del mese.

Nell’ambito degli interventi è stato realizzato, fra l’altro, uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i clienti e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i settemila Comuni con meno di quindicimila abitanti.

Nella Sardegna Meridionale ad oggi sono 61 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 51 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

