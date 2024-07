Castiadas piange Mario Codonesu, scomparso nei giorni scorsi all’età di 78 anni. Codonesu fu uno dei fondatori della società sportiva “Castiadas 1973” ed è stato un pilastro della comunità. «Mario – è il ricordo del sindaco Eugenio Murgioni - è stato un grande lavoratore e una figura impegnata nel sociale e nello sport, settori che ha seguito con amore e dedizione per anni. Era conosciuto per la sua tenacia, che lo ha contraddistinto sia come imprenditore che come presidente della società di calcio Castiadas 1973. Non dimenticherò mai la passione che ha messo al servizio della nostra comunità».

Generoso, disponibile ed infaticabile, Codonesu lascia un grande vuoto. «Zio Mario Codonesu – è la nota della società sportiva del Castiadas - è stato uno dei promotori dello sport e uno dei fondatori della nostra società. Si è sempre distinto per la sua serietà, impegno e dedizione nei confronti dello sport, del civico, della collettività e dei giovani. Con lui, Castiadas perde un pezzo di storia importante».

