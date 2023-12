Pioggia di soldi al Comune di Castiadas con la variazione di bilancio appena approvata dal Consiglio regionale.

«Le somme destinate, pari a 5 milioni e 400 mila euro – ha scritto il sindaco Eugenio Murgioni - sono il frutto di un lavoro di squadra portato avanti con grande determinazione e costanza da tutti i componenti del gruppo di maggioranza consiliare e di un’intensa attività di programmazione e progettualità, elaborata con lungimiranza e acume politico».

Due milioni saranno spesi per la realizzazione del nuovo municipio, due milioni e 200mila euro per il Parco di Cala Sinzias e per migliorare la viabilità attorno alla Marina di San Pietro. Altri 600mila euro serviranno per completare la sistemazione della Piazza delle ex Carceri. E ancora 600mila euro per la viabilità nella lottizzazione di Cala Sinzias.

«Con questi numerosi interventi - dice Murgioni - il borgo della Centrale potrà diventare uno degli angoli più suggestivi del Sud-Est della Sardegna, sia per l’aspetto culturale sia per le innumerevoli iniziative artigianali e gastronomiche che il sito sarà in grado di ospitare. Con la costruzione del nuovo Municipio, realizzeremo tutti gli uffici anche in considerazione dell’ampliamento della pianta organica».

