Sono in corso a Castiadas i lavori per il completamento dei lavori stradali a Villa Rei e a San Pietro. In programma l'installazione di diversi dissuasori, la realizzazione di nuove cunette (per agevolare lo scorrimento dell'acqua) e il ripristino delle banchine stradali.

I lavori di completamento comprendono anche la nuova pavimentazione nel parcheggio in prossimità dell'Hotel IGV Club, comprensiva di segnaletica orizzontale, la realizzazione di 7 dossi con relativa segnaletica orizzontale e verticale, di cui quattro previsti in via Santa Giusta e tre in via Is Laccus. E ancora la messa in sicurezza delle travi del ponte ammalorate, le nuove barriere stradali sui ponti e sugli attraversamenti, il posizionamento di tre segnalatori di servizio.

«Si tratta – dice il sindaci di Castiadas, Eugenio Murgioni – di lavori necessari per la sicurezza della viabilità, destinata a crescere con la stagione turistica».

