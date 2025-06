«Attenzione, anche a Castiadas stanno circolando individui senza scrupoli che stanno mettendo in atto la truffa dello specchietto».

Ad avvisare la popolazione è direttamente il sindaco Eugenio Murgioni. «Negli ultimi giorni – ha sottolineato Murgioni - sono arrivate segnalazioni di tentativi, e in alcuni casi purtroppo di riusciti raggiri, messi in atto da soggetti che, fingendo un danno al proprio veicolo (generalmente allo specchietto retrovisore), fermano gli automobilisti accusandoli di aver causato l’incidente. Con modi apparentemente gentili, ma insistenti, chiedono un risarcimento immediato in contanti, cercando di evitare l’intervento delle forze dell’ordine».

Murgioni invita tutti «a prestare la massima attenzione, e soprattutto a parlare con i parenti più anziani, che rappresentano i bersagli preferiti di questi truffatori. Solo con l’informazione e la collaborazione possiamo contrastare efficacemente queste azioni vili».

Qualora qualcuno si ritrovasse davanti queste persone «è invitato a non scendere mai dal veicolo – conclude Murgioni - a non consegnare somme di denaro e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 per l’intervento delle autorità competenti».

