Qualche giorno di ritardo rispetto agli ultimi avvisi ma alla fine l’ufficio delle poste di Castiadas – nella borgata di Olia Speciosa – riaprirà sabato 22 marzo e non, come comunicato in precedenza, il 18 marzo. Questa perlomeno è la comunicazione di Poste Italiane in seguito ai lavori riqualificazione degli uffici nell’ambito del progetto “Polis”.

Durante il periodo di chiusura i cittadini potranno usufruire dello sportello dedicato presso l’ufficio di Muravera perché l'ufficio mobile che era stato previsto, dopo pochi giorni di attività, ha avuto un problema tecnico ed è stato chiuso.

«Ancora pochi giorni di pazienza – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – e poi le poste di Castiadas riapriranno con una serie di nuovi servizi. Mi auguro, in ogni caso, che non ci siano altri ritardi».

© Riproduzione riservata