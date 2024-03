Castiadas in festa oggi per i cento anni di Angela Strazzera, ospite della comunità integrata “Casa Pia” a Villasimius da quattro anni. Angela è nata in Tunisia il 29 marzo del 1924 ed è arrivata a Castiadas negli anni sessanta insieme al marito e ai figli Gilda e Bruno. Qui hanno gestito un’azienda agricola e trascorso lunghi periodi tra viti e frutteti.

A festeggiare nonna Angela c’erano il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, il parroco del paese don Diego Antonio Zanda insieme al suo predecessore don Luigi Grecu. E con loro, i figli e il personale di Casa Pia. «Con la sua forza, la sua dolcezza e il suo spirito indomabile – ha sottolineato il primo cittadino - Angela ha toccato la vita di molti, diventando un punto di riferimento e una figura amatissima all'interno della nostra comunità».

