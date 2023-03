Una vera e propria discarica a cielo aperto in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

È quanto hanno scoperto i carabinieri a Castiadas, in località Cala Sinzias, durante un sopralluogo avviato a seguito di segnalazione ricevuta dagli elicotteristi dell’Arma.

In un terreno di proprietà privata, circondato da recinzioni e alberi, non visibile dalla strada, i militari hanno scoperto ingenti quantità di rifiuti di varia natura, sia speciali che pericolosi, quali strutture metalliche di varie forme e dimensioni, pneumatici, batterie per auto, parti di motori e carrozzerie di veicoli, mezzi agricoli e natanti, elettrodomestici, cumuli di macerie e di materiale edile, materiali in plastica di vario genere ed altro.

Trovate anche 16 carcasse di mezzi tra autoveicoli, mezzi meccanici, ciclomotori, furgoni e roulotte fuori uso sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Scoperte in alcune zone del terreno anche evidenti chiazze al suolo, traccia dell’avvenuta combustione illecita di rifiuti.

A finire nei guai un 58enne del luogo, per cui è scattata la denuncia per attività di gestione rifiuti e trasporto in assenza di autorizzazione, combustione illecita di rifiuti, gestione di veicoli fuori uso in assenza di autorizzazione, opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità di essa, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L’area, che misura circa duemila metri quadri, è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziale al proprietario.

