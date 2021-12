Sei lotti edificabili sono stati consegnati a Castiadas. Si trovano nella borgata di Olia Speciosa. I lotti sono stati assegnate ad altrettante famiglie che ora potranno presentare il progetto per la costruzione delle nuove abitazioni.

"È con grande orgoglio e soddisfazione - ha commentato il sindaco Eugenio Murgioni - che possiamo annunciare l’assegnazione definitiva dei lotti di Olia Speciosa. Ho voluto essere presente in qualità di sindaco a questo appuntamento in considerazione dell'importanza dell'evento”.

"Il percorso è stato lungo e complesso ma, alla fine - ha concluso Murgioni - si è concretizzato con il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. Tutto questo è stato finalmente possibile grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio tecnico e amministrativo del Comune”.

I beneficiari, infatti, potranno fin da subito presentare il progetto per realizzare la propria abitazione, nel rispetto degli indirizzi previsti dal piano di edilizia residenziale pubblica. Quest’ultimo prevede, tra l’altro, l’utilizzo di materiali di pregio, integrati con il contesto territoriale di riferimento. La stipula è avvenuta da parte di sei acquirenti su nove. Due beneficiari hanno rinunciato all'acquisto, il terzo darà una risposta a breve. Perdurando la rinuncia, i tre lotti saranno assegnati ad altrettanti aventi diritto, con scorrimento della graduatoria.

Il Comune è impegnato anche nello studio di altre soluzioni per chi non è entrato in graduatoria. "L'intenzione - ha spiegato Murgioni - è quella di individuare, nel più breve tempo possibile un terreno che consenta la realizzazione di un nuovo piano edilizio”.





