A Castiadas è stato compiuto il primo importante passo per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Il sindaco Eugenio Murgioni e l’architetto cagliaritano Fabrizio Leoni (progettista e rappresentante della ditta Ifm di Roma che si è aggiudicata l’appalto) hanno firmato il verbale di consegna dei lavori.

«La nuova scuola – ha sottolineato Murgioni - sarà molto di più di un semplice istituto, diventerà infatti un punto d'incontro, uno spazio aperto e inclusivo per l'intera cittadinanza, un luogo dove socializzare, apprendere e crescere insieme».

Il polo scolastico sorgerà a Olia Speciosa, nelle vicinanze dell’attuale scuola. Il progetto è da 2,3 milioni di euro (fondi Pnrr) e prevede, fra l’altro, aule a consumo energetico prossimo allo zero, un campo da basket, biblioteca e persino una caffetteria aperta a tutti, turisti compresi. I lavori, in base alle stesse indicazioni del Pnrr, dovranno essere ultimati entro il 2025. «Infatti – ha concluso Murgioni – l’obiettivo è proprio quello di avere la nuova scuola già per la stagione 2025-26».

