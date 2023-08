Un sorpasso azzardato, in sella al suo scooter, Yamaha X-max 250. Ma in senso opposto, su quella corsia, arrivava un’auto. Violento l’impatto, con conseguente trasporto e ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ma i carabinieri, intervenuti sul posto a San Pietro, nel comune di Castiadas, hanno rilevato che l’uomo, un 52enne di Quartu, non aveva mai conseguito la patente.

Il centauro, già noto alle forze dell’ordine e già destinatario di un foglio di via, si è poi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e agli accertamenti per un eventuale uso di stupefacenti. Un “no” che, per legge, equivale ad un’ammissione di positività.

Ecco che l’uomo è stato denunciato e lo scooter è stato sequestrato dai carabinieri: dovrà rispondere del rifiuto di accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica e in ordine all'uso di stupefacenti, reiterazione nella guida senza patente e violazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio.

